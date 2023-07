Griechenlands Akropolis schließt wegen Hitze vorübergehend

Wegen der derzeitigen Rekordtemperaturen in Griechenland hat das Kulturministerium in Athen am Freitag Schließzeiten für die Akropolis, das antike Wahrzeichen Griechenlands, verfügt. "Zum Schutz von Arbeitern und Touristen an der archäologischen Stätte" bleibe die Akropolis am Freitag von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr geschlossen, sagte Kulturministerin Lina Mendoni in einem Fernsehinterview. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir am Samstag einen ähnlichen Ansatz verfolgen."

BILD: SN/APA/AFP/ANGELOS TZORTZINIS Hitze-Pause für die Touristen auf Athens Akropolis