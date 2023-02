Grizzlybär-Bestände in den Rocky Mountains erholen sich

Die US-Naturschutzbehörde erwägt, Grizzlybären in den nördlichen Rocky Mountains von der Liste der gefährdeten Arten zu nehmen. Man werde sich die Grizzlybär-Population im Norden des Bundesstaates Montana und im Gebiet des Yellowstone-Nationalparks ein Jahr lang genauer anschauen, teilte die Naturschutzbehörde am Freitag (Ortszeit) mit. Danach werde entschieden, ob die mächtigen Bären in den betroffenen Regionen weiterhin unter Naturschutz stehen müssten.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/C Wenn der Bestand sich erholt hat, dürfen Grizzlys wieder gejagt werden