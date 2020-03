Grönland verbietet in Hauptstadt Verkauf von Alkohol

Weil sie wegen der Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgrund der Corona-Krise mehr Gewalt befürchtet, hat die Regierung in Grönland den Verkauf von Alkohol in der Hauptstadt Nuuk verboten. Die Entscheidung diene vor allem dem Schutz von Kindern, erklärte Regierungschef Kim Kielsen am Samstagabend. In Grönland ist sexueller Missbrauch von Kindern weit verbreitet.

SN/APA (AFP/Archiv)/SLIM ALLAGUI Die "besondere Situation" erfordert Präventionsmaßnahmen