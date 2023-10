Grönland stellt nicht auf Winterzeit um

In Grönland werden die Uhren diesmal nicht auf Winterzeit zurückgestellt. Damit gehe das Land in eine neue Zeitzone über, teilte die Regierung in der Hauptstadt Nuuk mit. Die Grönländer wollen somit eine Stunde näher an Dänemark und den Rest Europas heranrücken, die Zeitverschiebung zwischen Österreich und Grönland beträgt damit ab Sonntag nur noch drei statt vier Stunden. Grönland zählt offiziell zum Königreich Dänemark, ist aber weitgehend autonom.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER In Österreich werden die Zeiger um 3.00 auf 2.00 Uhr gestellt