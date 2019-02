Größte Biene der Welt nach 38 Jahren wieder gesichtet

Ganz schwarz und in etwa so groß wie ein menschlicher Daumen: Die Wallace-Riesenbiene ist nach Jahrzehnten erstmals wieder gesichtet worden. Forscher verkündeten am Donnerstag, sie hätten Exemplare der größten Bienenart der Welt auf einer entlegenen indonesischen Insel entdeckt.

SN/APA (AFP/Global Wildlife Conserv Viermal so gro§ wie eine normale Biene