Größter Vogelpark Asiens in Singapur eröffnet

Neues Mekka für Vogelfans in Singapur: In dem südostasiatischen Stadtstaat hat das "Bird Paradise" in der Mandai Wildlife Reserve seine Pforten geöffnet. Mehr als 3.500 gefiederte Bewohner und damit mehr als 400 verschiedene Arten bevölkern die Gehege und die Volieren. Dutzende Spezies, die zu sehen sind, werden auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) als vom Aussterben bedroht geführt. Nach Angaben der Betreiber handelt es sich um den größten Vogelpark in Asien.

BILD: SN/APA/AFP/ROSLAN RAHMAN Viele Vögel gibt es ab sofort in Singapur zu bestaunen