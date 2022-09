Großbrand in Büro-Hochhaus im Südosten Chinas

Ein Großbrand in einem Wolkenkratzer hat am Freitag die Feuerwehr in der chinesischen Millionenmetropole Changsha in Atem gehalten. Der Brand in dem 42-stöckigen Bürogebäude sei gelöscht worden, teilte die Feuerwehr schließlich mit. Verletzte oder Tote seien bisher nicht gefunden worden. Das offenbar an einer Außenmauer des Hochhauses ausgebrochene Feuer hatte staatlichen Medien zufolge in Dutzenden Stockwerken des Hochhauses gewütet.

SN/APA/ANONYMOUS/HANDOUT Zunächst keine Opfer