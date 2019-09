Großbrand in Chemiewerk in Frankreich: Schulen bleiben zu

Nach einem Feuer in einer Chemiefabrik in der nordfranzösischen Stadt Rouen am Donnerstag bleiben die Schulen und Kindergärten in der Region geschlossen. In zwölf Kommunen würden die Einrichtungen am Freitag vorsorglich nicht öffnen, teilte die zuständige Präfektur mit. Das Innenministerium hatte die Bürger aufgefordert, in Gebäuden zu bleiben und sich nicht dem Rauch auszusetzen.

SN/APA (AFP)/JOCELYN MORAS Schwarze Rauchwolken über Rouen