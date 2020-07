Großbrand in der Ostukraine

In der Ostukraine sind bei einem Großbrand in einer Kleingartensiedlung mehrere Menschen getötet worden. Nach vorläufigen Angaben seien in der Ortschaft Smoljanynowe im Luhansker Gebiet fünf Leichen gefunden worden, teilte der Zivilschutzdienst in Kiew am Dienstag mit.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Bilder wie aus einem Katastrophenfilm