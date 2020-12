Großbritannien bereitet sich auf erste Corona-Impfungen vor

In Großbritannien sollen am Dienstag die ersten Menschen gegen Corona geimpft werden. Vor dem Start laufen die Vorbereitungen in mehreren Dutzend Krankenhäusern auf Hochtouren. Am Wochenende kamen - unter anderem in einem Krankenhaus im Süden von London - Boxen mit den ersten Impfdosen an. Das Vakzin von Biontech und Pfizer stellt die Behörden vor eine logistische Herausforderung, da es bei minus 70 Grad Celsius gekühlt werden muss.

SN/APA (AFP)/STEVE PARSONS Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren