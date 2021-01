Großbritannien impft knapp 600.000 Menschen an einem Tag

Während das Corona-Impfprogramm in der EU nur schleppend vorankommt, verzeichnet Großbritannien Rekordzahlen. Allein am Samstag wurden nach Angaben der Regierung im Vereinigten Königreich knapp 600.000 Impfdosen verabreicht. Unterdessen ist der 100 Jahre alte Rekordspendensammler Tom Moore (Captain Tom) schwer an Covid-19 erkrankt. Das teilte seine Tochter am Sonntagabend per Twitter mit. Ihr Vater sei mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht worden.

SN/APA/POOL/CHRIS JACKSON "Captain Tom", von der Queen geehrt, mit Corona im Krnakenhaus