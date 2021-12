Großbritannien meldet Höchststand bei Neuinfektionen

Großbritannien hat einen neuen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Am Mittwoch wurden nach Behördenangaben 78.610 neue Fälle binnen 24 Stunden gemeldet - so viele wie noch nie seit Pandemiebeginn. Der bisherige Rekord lag bei 68.053 Neuinfektionen und war am 8. Jänner dieses Jahres registriert worden. In Großbritannien hat sich die hochansteckende Omikron-Variante des Virus inzwischen stark ausgebreitet.

SN/APA/AFP/TOLGA AKMEN Zahl der Neuinfektionen gehen durch die Decke