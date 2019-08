Großbritannien nimmt ab 2020 nicht mehr an Interrail teil

Großbritannien wird bald nicht mehr am Interrail- und Eurail-Programm teilnehmen. Das teilte der Verband der britischen Eisenbahngesellschaften Rail Delivery Group am Mittwoch mit. Ab 1. Jänner 2020 werden Interrail- und Eurail-Tickets nur noch für den Eurostar-Zug bis zum Bahnhof St. Pancras in London gültig sein, wie ein Sprecher bestätigte.

SN/APA (dpa/Archiv)/Patrick Seeger Großbritannien nahm seit 1972 am Interrail-Programm teil