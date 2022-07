Großbritannien plant Verhütungsmittel für Grauhörnchen

In Großbritannien sollen aus Nordamerika eingeschleppte Grauhörnchen Verhütungsmittel verabreicht bekommen - damit die von ihnen bedrohten europäischen roten Eichhörnchen überleben können. Der oberste wissenschaftliche Berater des Umweltministeriums, Gideon Henderson, sieht "großes Potenzial" in der Methode. Sie werde roten Eichhörnchen dabei helfen, "wieder in ihre natürlichen Lebensräume zurückzukehren", sowie "den britischen Wald schützen und die Artenvielfalt vergrößern".

SN/APA/AFP/GLYN KIRK Aus USA eingeschleppte Grauhörnchen bedrohen rote Eichhörnchen