Großbritannien schließt Schulen am Ende der Woche

Der Schulbetrieb in ganz Großbritannien soll wegen der Coronakrise am Freitag eingestellt werden. Das teilte der britische Premierminister Boris Johnson am Mittwoch in London mit. Zuvor hatten auch die Regionalregierungen in Schottland, Wales und Nordirland Schulschließungen angekündigt.

SN/APA (POOL)/MATT DUNHAM Boris Johnson war bisher gegen strenge Ma§nahmen