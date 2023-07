Großbritannien verzeichnet Juni-Hitzerekord

Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen ist es in Großbritannien im Juni so warm gewesen wie in diesem Jahr. Das teilte der britische Wetterdienst MetOffice am Montag unter Verweis auf vorläufige Daten mit. Demnach lag die Durchschnittstemperatur im Vereinigten Königreich bei 15,8 Grad Celsius und damit 0,9 Grad höher als der bisherige Rekordwert von 14,9, der in den Jahren 1976 und 1940 gemessen wurde. Die Messungen gehen bis in das Jahr 1884 zurück.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH GB verzeichnet mit durchschnittlich 15,8 Grad Celsius Juni-Hitzerekord