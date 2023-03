Großdemonstrationen in Italien gegen die Mafia

Tausende Menschen haben am Dienstag in den größeren italienischen Städten an Demonstrationen gegen die Mafia teilgenommen. Initiiert wurden die Kundgebungen von Pfarrer Luigi Ciotti, der mit seiner Bewegung "Libera" bereits seit Jahren gegen das organisierte Verbrechen kämpft. Allein an einer Kundgebung in Mailand beteiligten sich zehntausende Menschen. Zu den Demonstrantinnen und Demonstranten zählten auch 500 Angehörige von Todesopfern der Mafia.

BILD: SN/APA/AFP/VINCENZO PINTO Pater Luigi Ciotti (links) kämpft seit Jahren gegen die Mafia