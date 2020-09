Große Brandschäden in Kaliforniens Weinbauregionen

Die kalifornischen Weinregionen Napa und Sonoma Valley, nördlich von San Francisco, werden erneut von Feuerstürmen heimgesucht. Das sogenannte Glass-Feuer habe in der Region bereits 80 Gebäude zerstört, teilte die Behörde Cal Fire mit. Fast 1.500 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen an, doch das am Sonntag ausgebrochene Feuer sei noch völlig außer Kontrolle. Zehntausende Anrainer mussten aus ihren Häusern fliehen.

