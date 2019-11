Große Resonanz bei Spendenaktion für Koalas in Australien

Bei einer Online-Spendenaktion für von den Buschbränden in Australien betroffene Koalas sind mehr als eine Million australische Dollar (rund 600.000 Euro) zusammengekommen. Die Sammelaktion habe mehr Spenden erzielt als jede andere derartige Kampagne in diesem Jahr, teilte die Plattform GoFundMe am Donnerstag mit.

SN/APA (AFP)/SAEED KHAN Dehydrierter Koala wird in der Koala-Klinik aufgepäppelt