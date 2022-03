Grünen-Politikerin an Grenze: Ruhe vor den Sturm

Die mehr als 100.000 ukrainischen Flüchtlinge, der derzeit täglich über Grenzen nach Polen strömen, seien erst der Anfang, bald werde Polen Unterstützung benötigen, schildert die Grünen-Politikerin Ewa Ernst-Dziedzic am Samstag bei einem Besuch an der polnisch-ukrainischen Grenze in Budomierz die aktuelle Lage. Sie sieht auch Österreich in der Pflicht. Besorgt zeigt sich Ernst-Dziedzic über Berichte, wonach Nicht-Ukrainer nicht über die Grenze gelassen würden.

SN/APA/KEYSTONE/TI-PRESS/Pablo Gian Flüchtlinge an der polinisch-ukrainischen Grenze