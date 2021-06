"Grüner Pass": EU besiegelt COVID-Zertifikat

Die EU hat am Montagvormittag die Einführung des EU-weiten COVID-Zertifikats ("Grüner Pass") zum Nachweis von Corona-Impfungen, -Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen in Brüssel besiegelt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Parlamentspräsident David Sassoli und der aktuelle Ratsvorsitzende, der portugiesische Regierungschef Antonio Costa, nahmen an der feierlichen Unterzeichnung der entsprechenden Verordnung teil.

SN/APA/BMSGPK/UNBEKANNT Der "Grüne Pass" ist aktiv