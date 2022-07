Grünes EU-Label für Gas und Atomkraft nimmt letzte Hürde

Investitionen in bestimmte Gas- und Atomkraftwerke können in der EU wie erwartet ab Jänner 2023 als klimafreundlich eingestuft werden. Am Montag lief um Mitternacht eine Frist für die EU-Länder aus, um das umstrittene Finanzvorhaben noch zu stoppen. In der vergangenen Woche hatte das EU-Parlament gebilligt, Atomkraft und Gas unter Auflagen in die sogenannte Taxonomie aufzunehmen.

