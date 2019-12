"Grünes" Weihnachtskonzert in Kanada löst Empörung aus

In der kanadischen Kleinstadt Oxbow hat ein "grünes" Weihnachtskonzert an einer Schule Empörung unter vielen Bewohnern ausgelöst. Die Kinder an der Prairie Horizons School sangen in dem Weihnachts-Musical "Santa Goes Green" Lieder mit umweltpolitischen Botschaften. Eltern warfen der Schule daraufhin einen "unverhohlenen Anti-Öl-Protest" vor.

In der kanadischen Provinz Saskatchewan, in der auch Oxbow liegt, sind viele Menschen in der Öl-Industrie beschäftigt. "Es war nicht einmal ein Weihnachtskonzert zur Weihnachtszeit", kritisierte der Vater einer der beteiligten Schülerinnen im Online-Dienst Facebook. Ein anderer Internet-Nutzer sah in dem Musical ein Beispiel dafür, dass das "ganze System" Kinder zu "kleinen Gretas" erziehe - und verwies damit auf die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg. Andere Stadtbewohner erklärten, dass die Öl-Industrie die Schule mit Spenden unterstütze.

In dem Lied "Turn off the Pump" ("Schaltet die Zapfsäule ab") sangen die Kinder, der Schlitten des Weihnachtsmanns solle elektrisch oder mit erneuerbaren Energien betrieben werden. So werde Weihnachten ein "grüner Feiertag". Das Musical wurde vor Weihnachten an zahlreichen Schulen in Kanada und den USA aufgeführt.

Nach einer Welle an Beschwerden entschuldigte sich die örtliche Bildungsbehörde bei den Eltern in Oxbow. Die Direktorin der Schulbehörde erklärte, einige Inhalte der Aufführung seien "respektlos gegenüber einigen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft" gewesen. Das Weihnachts-Musical habe keinen politischen Zweck erfüllen oder eine "gegen die Öl- und Gas-Industrie gerichtete Botschaft" vermitteln sollen. Die Lehrer hätten die Lieder lediglich ausgewählt, weil sie diese für "peppig" hielten.

Der kanadische Öl-Sektor ist der viertgrößte weltweit. Die Professorin Emily Eaton von der University of Regina sagte im Sender CBC, der "enorme Einfluss" des Energie-Sektors in Kanada wirke sich auf die Einstellungen der Bevölkerung zum Klimawandel aus. Sie zitierte Umfragedaten der Yale-Universität von 2016, wonach nur 56 Prozent in der Umgebung von Oxbow glauben, dass sich die Erde erwärmt. Landesweit liegt dieser Wert in Kanada bei 79 Prozent.

Quelle: Apa/Ag.