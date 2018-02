Gucci spendete 500.000 Dollar an Demo gegen Waffengesetze

Das italienische Luxus-Modehaus Gucci spendet eine halbe Million US-Dollar (rund 410.000 Euro) für die geplante Schülerdemonstration für schärfere Waffengesetze in den USA. "Wir stehen an der Seite des 'March For Our Lives' und der unerschrockenen Schüler im ganzen Land, die fordern, dass ihre Leben und ihre Sicherheit vorrangig behandelt werden", erklärte das Unternehmen am Freitag.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Die Luxusmarke zeigte sich mit protestierenden Schülern solidarisch