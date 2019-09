Guterres besuchte ein Jahr nach Ebola-Ausbruch DR Kongo

Ein Jahr nach Ausbruch der Ebola-Epidemie ist UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in die Demokratische Republik Kongo gereist. Er wolle damit seine "Solidarität" zum Ausdruck bringen, sagte Guterres am Samstag in Goma. In der Hauptstadt der Provinz Nord-Kivu wurde er von der UNO-Sondergesandten Leila Zerrougui empfangen, die bei der Begrüßung vorschriftsmäßig auf ein Händeschütteln verzichtete.

