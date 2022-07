Hackerangriff: Daten von einer Milliarde Chinesen gestohlen

Ein Hacker ist nach eigenen Angaben bei einem Angriff auf die Polizeidatenbank in Shanghai an die persönlichen Informationen von einer Milliarde Chinesen gelangt. Im vergangenen Jahr sei die Datenbank kompromittiert worden, hieß es in dem Beitrag des anonymen Internetnutzers "ChinaDan" auf dem Hackerforum Breach Forums. Unter den Informationen seien Namen, Adressen, Geburtsorte, Mobilfunk- und Ausweisnummern sowie polizeiliche Angaben zu Straffällen.

SN/APA/dpa/Oliver Berg Zahlreiche persönliche Daten wurden kompromittiert