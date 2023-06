Hadsch endet mit symbolischer Steinigung des Teufels

Am letzten Tag der islamischen Pilgerfahrt Hadsch (Hajj) haben hunderttausende Gläubige in der Nähe von Mekka am Ritual der symbolischen Steinigung des Teufels teilgenommen. Ab dem Morgengrauen warfen Pilgerinnen und Pilger am Mittwoch in Mina im Westen Saudi-Arabiens kleine Steine auf drei Steinsäulen, die den Teufel darstellen sollen.

BILD: SN/APA/AFP/ABDULGHANI BASHEER Gläubige umrunden die Kaaba in der Großen Moschee von Mekka