Hälfte der Teenager weltweit erlebt Gewalt in der Schule

Rund die Hälfte aller Teenager weltweit hat dem UNO-Kinderhilfswerks UNICEF zufolge schon Gewalt oder Mobbing durch Mitschüler erlebt. Zu diesem Schluss kommt ein in der Nacht auf Donnerstag in New York veröffentlichter Bericht.

SN/APA (dpa)/Bernd Weißbrod Mobbing kann langfristig zu Depressionen führen