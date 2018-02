Haft für Mutter von in Frankreich getötetem Mädchen erhöht

Fünf Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines fünfjährigen Mädchens in Frankreich hat ein Berufungsgericht die Haftstrafe der Mutter von fünf auf 20 Jahre erhöht. Die Geschworenen des Gerichts in Le Puy-en-Velay gaben der 30-Jährigen damit dieselbe Schuld am Tod der kleinen Fiona wie ihrem damaligen Lebenspartner. Dessen 20-jähriges Hafturteil aus erster Instanz ließen sie unverändert.

SN/APA (AFP)/THIERRY ZOCCOLAN Fiona wurde zum Opfer ihrer eigenen Eltern