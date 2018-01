Haftbefehl wegen Mordes nach Bluttat an deutscher Schule

Einen Tag nach einer tödlichen Messerattacke auf einen Schüler in Lünen hat eine Richterin Haftbefehl wegen Mordes gegen den tatverdächtigen Mitschüler erlassen. Der 15-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Er hatte gestanden, den 14-Jährigen am Dienstag in einer Gesamtschule erstochen zu haben. In Lünen trauerten Schüler und Lehrer um das Opfer.

SN/APA (dpa)/Guido Kirchner Trauer an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Lünen