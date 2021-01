Haftstrafen für Schleuser in London nach Tod von Migranten

Wegen des qualvollen Tods von 39 Migranten in einem Lastwagen in Großbritannien sind vier Männer zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Zwei Anführer einer Schleuserbande müssen für 27 beziehungsweise 20 Jahre ins Gefängnis, wie der Strafgerichtshof Old Bailey in London am Freitag entschied. Der Fahrer des Lastwagens wurde zu 13 Jahren und vier Monaten, ein vierter Mann zu 18 Jahren Haft verurteilt.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL 39 Menschen kamen bei dem Transport ums Leben