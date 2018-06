Hamburg: Flughafen stellt Betrieb nach Stromausfall ein - auch Salzburg betroffen

Stromausfall am Hamburger Flughafen: Statt in den Urlaub zu fliegen, mussen tausende Fluggäste warten - vergeblich. Der Flughafen sollte am Sonntag nicht mehr öffnen. Das war auch in Salzburg zu spüren.

Nach einem stundenlangen Stromausfall hat der Hamburger Flughafen seinen Betrieb für den gesamten Sonntag eingestellt. Dazu sehe man sich gezwungen, teilte das Unternehmen auf Twitter mit. "Es ist nicht gelungen, den Fehler zu beheben." Tausende Passagiere hatten stundenlang am Flughafen ausgeharrt, in der Hoffnung, doch noch abfliegen zu können. Aus Sicherheitsgründen konnten seit etwa 10.00 Uhr keine Flugzeuge mehr starten oder landen, berichtete eine Flughafen-Sprecherin. Der Stromausfall war nach ihren Angaben auf einen Kurzschluss zurückzuführen. Bereits am Vormittag mussten hunderte Fluggäste das Gebäude verlassen. Nach Angaben des Flughafens wickelt er sonntags gewöhnlich rund 200 Starts und Landungen ab. Alle Techniker arbeiteten mit Hochdruck an der Wiederaufnahme des Betriebs, dennoch gelang es bis zum Nachmittag nicht, die Systeme wieder hochzufahren. Zunächst gab es keine Erklärungen dafür, warum der Flughafen so großflächig getroffen wurde. Der Flughafen Hamburg ist mit mehr als 17 Millionen Passagieren jährlich nach Angaben des Flughafenbetreibers der fünftgrößte in Deutschland. Stundenlanges Warten in Salzburg Auch der Salzburger Flughafen bekam die Panne in Salzburg zu spüren. Laut Homepage des Salzburg Airport musste der für Sonntag, 10.35 Uhr, geplante Flug von Eurowings nach Hamburg über Hannover geführt werden. Abgehoben hat der Jet erst gegen 18 Uhr. Mehr als 100 Fluggäste waren betroffen. Mit ein Grund der langen Verzögerung war, dass Hannover als Ausweichflughafen von zahlreichen anderen Destinationen aus angeflogen wurde. Ob am Montag wieder Starts und Landungen in Hamburg möglich sind, war Sonntagabend noch unsicher. Nach der Ankündigung, dass keine Flüge mehr starten würden, machten sich am Nachmittag viele auf den Heimweg oder auf ins Hotel. Der Flughafen stellte auch Feldbetten auf. Für einen sicheren Flugbetrieb benötige der Flughafen eine redundante Stromversorgung, also eine Hauptversorgung neben Notstromaggregaten, erläuterte Flughafen-Sprecherin Katja Bromm. Da es am Vormittag einen Kurzschluss in der Hauptstromversorgung gegeben habe, habe ein sicherer Betrieb nicht mehr aufrechterhalten werden können, ergänzte sie. Notstrom könne nur zur Überbrückung, aber nicht dauerhaft eingesetzt werden. Zur Ursache des Kurzschlusses machte sie keine Angaben. Der Flughafen arbeite mit Hochdruck daran, "die Ursache des Kurzschlusses zu beheben und diese Ausnahmesituation für unsere Gäste so schnell wie möglich zu beenden", berichtete Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler. Zunächst gab es keine Erklärungen dafür, warum der Flughafen so massiv getroffen wurde.



(Apa/Dpa)