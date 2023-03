Hamburger Amoktäter schrieb Buch mit quasi-religiösen Thesen

Bei einer waffenrechtlichen Zuverlässigkeitsprüfung des späteren Amoktäters, der am vergangenen Donnerstag sieben Menschen und sich selbst in einer Hamburger Kirche der Zeugen Jehovas erschoss, hat ein von dem Mann kürzlich veröffentlichtes quasi-religiöses Traktat einem Medienbericht zufolge keine Rolle gespielt. Das berichtete die "Zeit" am Dienstag unter Berufung auf eigene Informationen. Das Verbrechen hatte im In- und Ausland Entsetzen ausgelöst.

Blumen und Kerzen vor dem Tatort im Stadtteil Groß Borstel