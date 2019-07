Hameln hat eine Rattenfänger-Ampel

Die niedersächsische Stadt Hameln hat eine Ampel mit der Silhouette des legendären Rattenfängers: Fußgängern zeigt statt des herkömmlichen Symbols ein Rattenfänger-Logo grünes Licht. Hameln ist nicht die erste Stadt, in der das Symbol an einer Fußgängerampel ausgetauscht wurde. In Mainz etwa wurden die Mainzelmännchen zu Ampelmännchen. Zuletzt hatte Komiker Otto Waalkes in seiner Heimatstadt Emden eine Ampel in Betrieb genommen, das Grün-Symbol zeigt ihn in seiner berühmten Hüpfpose. Wie sich die Rattenfänger-Ampel auswirkt, ist offen. Möglicherweise aber so, wie Otto es für seine Ampel vorausgesagt hat: "Jetzt bleiben die Leute bei Grün immer stehen - und machen Fotos."

Quelle: SN, Dpa