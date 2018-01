Hans Mayr - ein Stabführer mit sehr viel Ehrgeiz

Hans Mayr wollte mehr sein als nur Bürgermeister in Goldegg. Voller Stolz zog er als Landesrat durch's Land - und strauchelte als Parteigründer.

Sollte es den personifizierten "Hansdampf in allen Gassen" geben, Hans Mayr käme der Idealbesetzung wohl ziemlich nahe. Wo auch immer man in den vergangenen viereinhalb Jahren hingeblickt hat, der umtriebige Landesrat war meist nicht weit entfernt. Mayr hat es sich zur Eigenschaft gemacht, in jedem Bierzelt, bei jeder Eröffnung, jeder Veranstaltung zumindest kurz anwesend zu sein und Hände zu schütteln. Das hat er als hemdsärmeliger Bürgermeister von Goldegg gemacht - und noch intensiver als Landesrat. Schon bald verbreitete sich das Sprichwort "Keine Feier ohne Mayr".

Nun ist diese Karriere vorerst vorbei. Sie hat so schnell geendet, wie sie begonnen hat. Jahrzehntelang war Mayr als Bürgermeister ÖVP-Mitglied. Doch der Ehrgeiz war größer. Der Goldegger witterte 2012 die Chance, ÖVP-Bezirksparteiobmann im Pongau zu werden. Niemand Geringerer als Landeshauptmann Wilfried Haslauer verhinderte seinen innerparteilichen Aufstieg.

2013 kam dann Frank Stronach mit viel Geld und gründete eine Partei. Mayr trat aus der ÖVP aus, um als Spitzenkandidat für das Team Stronach in den Landtag und schließlich als Teil einer Dreierkoalition in die Landesregierung einzuziehen. Seinen Job als Filialleiter der Hypo im Pongau kündigte der Banker dafür.

Als Landesrat war der dreifache Familienvater und Stabführer der Trachtenmusikkapelle von frühmorgens bis spätabends auf Achse. Mit dem Dienstauto spulte er jährlich über 80.000 Kilometer ab. Wandte sich ein Bürger an ihn, bekam er innerhalb von drei Wochen einen Termin. Im Wohnbau- und Verkehrsressort rührte der Pongauer fast gleichzeitig um - und verlor den Überblick. Die Folge war, dass das Budget aus dem Ruder lief. Für die Opposition bot Mayr eine dankbare Angriffsfläche, vor allem, weil er sich provozieren ließ und sich seine Aussagen mehrfach änderten.

Mayr gilt nicht nur als Arbeitstier, sondern auch als Alphatier. Widerspruch duldet er nicht. So legte er sich mit Ex-Bürgermeister Heinz Schaden in Sachen Stadtregionalbahn an. Es dauerte nicht lange, bis auch im Team Stronach die Fetzen flogen. 2015 trat Mayr aus der Partei aus. Weil der Weg zurück in die ÖVP versperrt war und Neos und FPS keine politische Heimat für ihn boten, gründete der 57-Jährige im April 2016 seine eigene Partei. Die Salzburger Bürgergemeinschaft (SBG) war geboren. Mit viel Ehrgeiz und Selbstvertrauen wollte es Mayr allein in den Landtag schaffen. Und strauchelte - zumindest als Landesrat - auf den letzten Metern vor der Wahl.