Harnaaz Sandhu aus Indien ist "Miss Universe 2021"

Die 21-jährige Harnaaz Sandhu aus Indien ist zur "Miss Universe 2021" gekürt worden. Die Schauspielerin setzte sich in der Nacht auf Montag bei einer Live-Show in der israelischen Küstenstadt Eilat am Roten Meer gegen 79 Mitbewerberinnen aus verschiedenen Ländern durch. Die 70. "Miss Universe"-Wahl hatte um 3 Uhr nachts israelischer Ortszeit begonnen, um live in der Primetime des US-Fernsehens ausgestrahlt werden zu können.

SN/APA/AFP/MENAHEM KAHANA 21-jährige Inderin in Israel gekürt