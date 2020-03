Harry und Meghan sind keine Hoheiten mehr

Der "Megxit" ist am Dienstag zur unroyalen Realität geworden: Weder Prinz Harry (35) noch seine Frau Meghan (38) dürfen sich von nun an "Königliche Hoheit" nennen. Ihre neuen Karrieren werden die beiden von Los Angeles aus starten. Wie sich Harry und Meghan ihren Lebensstil finanzieren wollen, wird sich noch weisen. Die Marke "Sussex Royal" wird ihnen jedenfalls keine Einnahmen bringen.

Die berühmte Marke hätte ihnen stattliche Einnahmen garantiert. Königin Elizabeth II. (93) will allerdings in einem Jahr die vereinbarten Regelungen überprüfen lassen. Sie soll ihren Urenkel Archie übrigens seit Monaten nicht mehr gesehen haben. Er wird am 6. Mai ein Jahr alt. Das Paar hatte im Jänner angekündigt, sich von seinen royalen Aufgaben zurückzuziehen. Eigentlich wollte man in Kanada leben, inzwischen dürften die beiden aber in den US-Bundesstaat Kalifornien gezogen sein. Sie wohnen in Los Angeles, wo Meghan aufwuchs und ihre Mutter lebt. Spekuliert wird, dass es Meghan daher nun in die Filmbranche zurückkehren könnte.

