Harry und Meghan ziehen sich aus der ersten Reihe der Royals zurück

"Wir wollen als ranghohe Mitglieder der Königsfamilie zurücktreten und arbeiten, um finanziell unabhängig zu werden", erklärte das Paar am Mittwoch in einer vom Buckingham-Palast verbreiteten Erklärung. Prinz Harry und seine Frau kündigten an, künftig einen Teil des Jahres in Nordamerika zu verbringen.

