Harter Lockdown in Deutschland spätestens ab Mittwoch

Wegen der anhaltend hohen Corona-Zahlen soll in Deutschland einem Bericht zufolge spätestens ab Mittwoch ein harter Lockdown gelten. Darauf hätten sich die Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder am Samstagabend mit dem Kanzleramt verständigt, berichtete das Wirtschaftsmagazin "Business Insider". Das Kanzleramt wolle den Lockdown lieber noch am Dienstag in Kraft setzen.

SN/APA/dpa/Christophe Gateau Berliner Kanzleramt bereitet härtere Corona-Maßnahmen vor (Archivbild)