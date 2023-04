Hartes Vorgehen gegen Sekten in Kenia angekündigt

Nach dem Tod von mindestens 73 Sektenanhängern in einem Wald in Kenia hat Präsident William Ruto angekündigt, mit aller Härte gegen "inakzeptable" religiöse Bewegungen vorzugehen. "Ich habe die zuständigen Behörden angewiesen, die Sache in die Hand zu nehmen und umfassend die Aktivitäten von Menschen zu untersuchen, die Religion für eine unheimliche, inakzeptable Ideologie ausnutzen", sagte er am Montag.

Sektenanführer rief Anhänger zum Hungern für Begegnung mit Jesus auf