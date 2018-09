Hartnäckiger Student schrieb Massen-E-Mail an 246 Nicoles

Mit seiner Hartnäckigkeit hat ein kanadischer Student die Frauen mit Namen "Nicole" an seiner Universität einander näher gebracht. Carlos Zetina hatte nach einer Verabredung mit einer niederländischen Austauschstudentin an der Uni in Calgary nur den Vornamen und eine falsche Telefonnummer in der Tasche, ließ sich davon aber nicht abschrecken.

SN/APA (AFP)/NICOLE LETOURNEAU Erstes Treffen der Gruppe "Nicole of last night"