Hasch-Brownies aus Paket machten Londoner Briefträger high

Weil sie nichtsahnend Hasch-Brownies aus einem liegengebliebenen Paket aßen, haben Briefträger in Großbritannien relativ high ihre Post ausgetragen. Die britische Post teilte am Donnerstag mit, dass sie eine offizielle Untersuchung zu dem Vorfall im Londoner Stadtteil Clapham eingeleitet habe. Zuvor war in Online-Netzwerken vielfach ein Video geteilt worden, das durch die Gegend stolpernde Briefträger zeigt.

SN/APA/AFP/JUSTIN TALLIS Post von "Pablo Chocobar" war seit einem Monat nicht abgeholt worden