Hauptzeugin in Missbrauchsprozess gegen Maxwell angehört

Im Missbrauchsprozess gegen Ghislaine Maxwell hat die erste Hauptzeugin gegen Jeffrey Epsteins Ex-Partnerin ausgesagt. Die Frau mit dem Namen "Jane" erzählte vor dem New Yorker Gericht am Dienstag nach übereinstimmenden Medienberichten, dass sie zu Beginn der mutmaßlichen Verbrechen erst 14 Jahre alt gewesen sei. Zuerst sei sie von Maxwell und Epstein 1994 in einem Ferienlager angesprochen worden, dann habe der Multimillionär sie zu sich eingeladen und über Jahre missbraucht.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/N Maxwell und Epstein ereilte letzlich die Strafverfolgung