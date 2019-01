Hausärzte pro Einwohner - Österreich auf Rang drei in der EU

Österreich hat nach Portugal und Irland die meisten Hausärzte pro Kopf in der EU. Nach Angaben von Eurostat vom Donnerstag kamen in Österreich im Jahr 2016 159 Hausärzte auf 100.000 Einwohner, damit rangiert die Alpenrepublik in der EU auf Rang drei. Die wenigsten Allgemeinmediziner hat Griechenland (42).

SN/APA (Symbolbild)/HELMUT FOHRINGE 159 Hausärzte auf 100.000 Einwohner in Österreich