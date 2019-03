Hausbesitzer in Texas lebte mit 45 Klapperschlangen

Eigentlich hatte ein Hausbesitzer in Albany im US-Staat Texas nur an "einige" Klapperschlangen unter seinem Haus gedacht, als er eine spezialisierte Firma zu Hilfe rief. Der Mann hatte die Schlangen entdeckt, als er einen beschädigten Kabelanschluss unter dem Haus reparieren wollte. Die Experten zählten dann 45 der gefährlichen Reptilien, berichteten lokale Medien am Mittwoch.

SN/APA (Archiv/AFP)/LOREN ELLIOTT Experten entdeckten gleich 45 Klapperschlangen