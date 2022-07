Hauseinsturz durch Explosion in Deutschland

Nach dem Hauseinsturz nach einer Explosion in Hemer im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen hat die Bergungsaktion begonnen. Es würden nun die Trümmer weggeräumt, um an die zwei Verschütteten zu kommen, zu denen Kontakt bestehe, sagte eine Polizeisprecherin am späten Freitagabend. Derzeit würden drei der acht Bewohner vermisst. Ein Mensch wurde schwer verletzt, drei weitere leicht. Das Mehrfamilienhaus ist komplett eingestürzt.

SN/APA/dpa/Bjoern Braun Von dem Haus blieb nicht mehr viel übrig