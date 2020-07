Hauseinsturz in Düsseldorf: Leiche von Bauarbeiter entdeckt

Nach dem teilweisen Einsturz eines Wohngebäudes in Düsseldorf haben Rettungskräfte einen der beiden vermissten Arbeiter tot aufgefunden. Die Leiche des Manns liege unter den Trümmern an der Unglücksstelle, teilte die Feuerwehr am Dienstagvormittag mit. Eine direkte Bergung des Leichnams sei derzeit nicht möglich, weil weiterhin Einsturzgefahr bestehe.

SN/APA (dpa)/David Young Arbeiten an der Einsturzstelle laufen auf Hochtouren