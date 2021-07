Hauseinsturz in Florida: Keine Hoffnung mehr auf Überlebende

Zwei Wochen nach dem teilweisen Einsturz eines Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida gehen die Behörden davon aus, wohl nur noch Leichen in den Trümmern zu finden. Man sei nun dabei, von einer Rettungs- zu einer Bergungsaktion überzugehen, kündigte die Bürgermeisterin von Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Mittwochabend (Ortszeit) an. Diese Entscheidung sei "extrem schwer" gewesen. "Wir alle haben Gott um ein Wunder gebeten", sagte sie.

SN/APA (AFP)/EVA MARIE UZCATEGUI Es gibt kaum noch Hoffnung, weitere Überlebende in der Ruine zu finden