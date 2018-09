Haya Molcho - sie kitzelt Tel Aviv die Essenz heraus

Kochen birgt für Haya Molcho die Sehnsucht nach der Kindheit. Danach, was Mama und Papa zubereitet haben. Für ihr neues Buch war sie mit ihren Kindern in den Küchen einer pulsierenden Stadt.

Die Sesampaste Tahina ist aus der israelischen Küche nicht wegzudenken. Blättert man durch die Speisekarte des Wiener Lokals "Neni am Naschmarkt", das es seit 2009 gibt, taucht sie in etlichen Gerichten auf: Hummus, Falafel, orientalische Frühlingsrollen. Haya Molcho ist Gastronomin, Marketingtalent und Perfektionistin, wenn es um den Geschmack in ihren Töpfen geht. Deshalb hat sie lange gesucht, bis sie die Paste mit dem besten Geschmack gefunden hat - in Israel freilich. Kulinarisch ist sie ihrer Heimat bisher stets treu geblieben. Nun hat sie gemeinsam mit ihren vier Söhnen die Küchen von Tel Aviv auf den Kopf gestellt. Die Rezepte, die sie gefunden und die Menschen, die sie getroffen haben, finden sich in ihrem fünften Kochbuch wieder.