HDP-Politiker Gergerlioglu in der Türkei laut Sohn verhaftet

Zwei Wochen nach der Aberkennung seines Mandats ist der pro-kurdische Abgeordneten Ömer Faruk Gergerlioglu in der Türkei verhaftet worden. "Sie sind gekommen, um meinen Vater festzunehmen", schrieb Gergerlioglus Sohn Salih im Onlinedienst Twitter. Die Polizei habe den Politiker in seinem Haus in Ankara verhaftet.

SN/APA/AFP/ADEM ALTAN Gergerlioglu war sein Abgeordnetenmandat entzogen worden